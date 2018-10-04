Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Японию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманским ракетным крейсером "Варяг" в рамках дальнего похода прибыл в порт Хакодате на японском острове Хоккайдо.

На территории военно-морской базы Сил морской самообороны Японии прошла официальная церемония встречи российских кораблей, сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что на борту корабля - хозяина визита - эскадренного миноносца "Амагири" пройдет рабочее совещание по организационным вопросам.

Во второй половине дня командир прохода начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей нанесут визиты вежливости командиру военно-морской базы, начальнику регионального отдела управления безопасности на море, руководителю полиции, мэру и председателю законодательного собрания города Хакодате.

На период захода запланирована обширная культурная программа для моряков ТОФ.

Деловой заход отряда в Японию продлиться до 7 октября.

Как сообщалось, 1 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманским ракетным крейсером "Варяг" в понедельник вышел из Владивостока и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В составе отряда флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Командиром похода стал начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Э.Михайлов. Планируется, что поход отряда продлится более трех месяцев.

За это время корабли Тихоокеанского флота проведут в море учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества Министерства обороны, в том числе, в двустороннем российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви-2018", посетят иностранные порты.