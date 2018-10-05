Третья японская бизнес-миссия завершила свой визит на Южные Курилы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Третья японская бизнес-миссия днем в пятницу на судне "Этопирика" покинула Курилы и направилась в порт Немуро (остров Хоккайдо, Япония), сообщили агентству "Интерфакс" в Минэкономразвития Сахалинской области.

По его словам, японская бизнес-миссия, которая прибыла на Курилы 2 октября, за эти дни посетила два острова - Кунашир и Итуруп. Визит на о. Шикотан был отменен из-за непогоды.

"Бизнес-миссия работала по пяти согласованным на межправительственном уровне направлениям: аквакультура, туризм, тепличное хозяйство, ветроэнергетика и обращение с отходами. На Кунашире японские гости посетили возможные площадки под совместную реализацию проектов по данным направлениям", - рассказал собеседник агентства. В частности, они осмотрели площадки под возведение будущего мусороперерабатывающего завода, теплиц для выращивания овощей и клубники. На Итурупе делегация ознакомилась с объектами туризма, а также прошла по возможным туристическим маршрутам, которые могут предложить японским туристам.

Утром в пятницу в Южно-Курильске (о. Кунашир) состоялась итоговая консультация бизнес-миссии с представителями областной и федеральной власти. "Стороны отчитались о проделанной работе, обсудили вопросы, которые требуют уточнения. Результаты визита бизнес-миссии будут переданы рабочей группе при Минэкономразвития РФ", - рассказал собеседник. В составе бизнес-миссии - 61 человек (чиновники и представители МИД Японии), возглавлял ее помощник японского премьер-министра Эйити Хасэгава.

Как сообщалось, по итогам визита президента РФ в Японию 15-16 декабря 2016 года Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки двух японских бизнес-миссий на Курилы, в ходе которых областная власть предложила Японии совместные проекты: в строительстве инженерной инфраструктуры, жилья и дорог; в вопросах утилизации бытовых отходов; в развитии медицинской диагностики и в развитии туризма. Японскому бизнесу также предложили совместный промысел возле Южных Курил и использование всех водных биоресурсов, которые не являются квотируемыми и по которым ученые отмечают увеличение численности, например, сельди иваси, скумбрии. В числе предложений - выращивание морского ежа на лагунных участках Южных Курил.