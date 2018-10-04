Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят просто шапками. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки. Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах "шапка-ушанка" изменена на "шапку".

Помимо этого, в нормах вместо слова "рубаха" будет употребляться термин "фуфайка".

Также в документах указывается, что позицию, касающуюся "нательных кальсон", дополнят "трусами", их будут выдавать по две штуки на один год.