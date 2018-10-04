Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные продолжат носить шапки-ушанки, изменения в нормах снабжения коснутся только наименования головных уборов, сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны РФ.

"В соответствии с постановлением правительства № 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними", - сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих. Согласно документам, офицерскому составу, генералам и женщинам-контрактникам вместо "шапок-ушанок" будут выдаваться "шапки".

Помимо этого, в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова "рубаха" был употреблен термин "фуфайка".

Также в документах указывалось, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон на год будут выдавать двое трусов.