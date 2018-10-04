ЛГБТ-активисты оспорили в ЕСПЧ запрет на проведение гей-парада в заполярной Териберке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ЛГБТ-активисты оспорили в Европейском суде по правам человека запрет на проведение гей-акций в поморском селе Териберка (Мурманская область).

Как сообщил основатель движения гей-прайда в Москве Николай Алексеев на своей странице в соцсетях, "запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в Териберке Мурманской области в феврале этого года, обжалованы в ЕСПЧ".

"Териберка стала 155-м населенным пунктом России в 80 из 85 субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает уже 308 городов России", - написал Алексеев.

31 августа Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Алексеева и его соратников, оставив в силе решение Кольского районного суда Мурманской области об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия, следует из данных на сайте ВС РФ.

Гей-парад планировалось провести в Териберке 9 февраля текущего года. Однако местные власти отказались его согласовывать. Среди причин для отказа были указаны возможный ураганный ветер (Териберка расположена на берегу Баренцева моря), низкие температуры и расположенные в селе ветхие и аварийные дома.