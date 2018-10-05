Пассажиров норильского аэропорта пришлось эвакуировать из-за ложного сигнала о пожаре

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники норильского аэропорта "Алыкель" эвакуировали несколько десятков пассажиров из здания аэровокзала после того, как сработала пожарная сигнализация, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в пятницу.

"Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию очень быстро, по всем правилам. Через какое-то время выяснили, что это было ложное срабатывание сигнализации, всех вернули в здание аэровокзала", - сообщили в пресс-службе.