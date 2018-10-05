Строители в Магадане предпочли снять на видео смертельную драку коллег, не пытаясь разнять

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следствие в Магаданской области возбудило уголовное дело по факту драки двух строителей, один из участников которой в итоге погиб. Потасовку на видео снимали коллеги дерущихся.

"В Магаданской области коллеги двоих строителей даже не попытались их разнять или вызвать полицию. Вместо этого они спокойно сняли смертельную драку на телефон и обсуждали возможность размещения записи в социальных сетях", - сообщает СКР на своей официальной странице в мессенджере "Тамтам".

Уточняется, что теперь это видео является доказательством по уголовному делу. Обвиняемому избрана мера пресечения, его коллеги допрашиваются в качестве свидетелей.

На сайте Следственного управления СКР по Магаданской области уточняется, что дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) в отношении 42-летнего мужчины.

Инцидент произошел 4 сентября в одном из домов поселка Мяунджа Сусуманского городского округа. Все участники тех событий находились в служебной командировке - строили спортивную площадку.

Следствие проводит медэкспертизу, проводит допросы.