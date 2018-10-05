Неизвестные похитили 5 млн рублей у посетителя банка в Екатеринбурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело после ограбления мужчины в одном из банков Екатеринбурга, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

По данным полиции, вечером в минувший четверг четверо неизвестных в масках с травматическим пистолетом напали на 26-летнего молодого человека в помещении банка на улице Крауля, 44. Сообщники похитили у него деньги и скрылись на машине. Как сообщали местные СМИ, речь идет о сумме в 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч.4 ст.162 УК РФ). Нападавших ищут.