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Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вошел в Черное море и направился в Севастополь

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Новейший ракетный фрегат ВМФ России, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря и в настоящее время направляется в Севастополь, сообщили стамбульские информационные порталы.

Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - Севастополю, сообщил накануне "Интерфаксу" представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров" - третий в серии сторожевых кораблей морской зоны проекта 11356. Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27.

18 августа фрегат начал переход в Черное море к месту постоянного базирования.

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