Казанская пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на запрет посещать бассейн в буркини

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана изучает жалобу 71-летней жительницы Казани Ираиды Шафигуллиной, которой запретили плавать в бассейне в мусульманском купальнике - буркини, пишет в пятницу казанский выпуск газеты "Коммерсантъ".

По словам пенсионерка, спорткомплекс она посещала в течение двух лет и, согласно правилам шариата, всегда плавала в закрытом костюме, который состоит из брюк и кофты с капюшоном. До осени этого года внешний вид женщины у администрации комплекса нареканий не вызывал. Однако в конце сентября, когда Шафигуллина плавала в бассейне, сотрудники комплекса попросили ее выйти из воды.

Женщина заявляет, что ее дискриминировали по религиозным соображениям и просит возбудить в отношении руководства спортивного комплекса уголовное дело. Между тем в бассейне настаивают, что запрет плавать в буркини действует "в целях заботы о чистоте и гигиене".

В Духовном управлении мусульман Татарстана надеются на "положительное решение вопроса", напоминая, что пять лет назад им удалось получить разрешение властей на то, чтобы ученицы могли носить платки в школах.