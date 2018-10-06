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Балтийский флот получил модернизированные вертолеты для борьбы с подлодками

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Балтийский флот получил 5 модернизированных вертолетов Ка-27, сообщили в пресс-службе флота.

"Все пять вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области", - сообщили в округе в субботу.

Там отметили, что в ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. "Все это вместе позволяет значительно повысить выполнение экипажей вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника", - отметили в пресс-службе.

Вертолеты модернизировали специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (Башкирия), входящего в холдинг "Вертолеты России".

Корабельные вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах.

Модернизированные вертолеты Ка-27М способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей при волнении моря до пяти баллов.

Ка-27М обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

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Теги: Балтийский флот, Ка-27, Вертолеты России
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