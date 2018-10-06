Балтийский флот получил модернизированные вертолеты для борьбы с подлодками

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Балтийский флот получил 5 модернизированных вертолетов Ка-27, сообщили в пресс-службе флота.

"Все пять вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области", - сообщили в округе в субботу.

Там отметили, что в ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. "Все это вместе позволяет значительно повысить выполнение экипажей вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника", - отметили в пресс-службе.

Вертолеты модернизировали специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (Башкирия), входящего в холдинг "Вертолеты России".