Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Японию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил программу делового захода в порт Хакодате на японском острове Хоккайдо, сообщает в воскресенье пресс-служба ТОФ.

По ее данным, корабли ТОФ покинули военно-морскую базу сил морской самообороны (МССО) Японии.

"В период с 4 по 6 октября в соответствие с программой визита начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей нанесли визиты вежливости командному составу военно-морской базы, полицейским и городским властям Хакодате", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, командование и личный состав отряда ТОФ приняли участие в памятной церемонии, посвященной 160-летию открытия первого консульства России в Японии, провели товарищеские спортивные соревнования с японскими моряками. Также военнослужащие ТОФ и МССО Японии "обменялись взаимными визитами на боевые корабли".

Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщат пресс-служба.