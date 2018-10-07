Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает в воскресенье официальный сайт главы белорусского государства.

"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в поздравительном послании.

Как сообщает сайт президента Белоруссии, Лукашенко "отметил, что президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России, преодоление ею многих вызовов и угроз современности".

Путину 7 октября исполняется 66 лет. Как сообщалось ранее, день рождения он намерен по традиции отметить в кругу родных и друзей.