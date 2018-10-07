Сибирские ученые разложили опилки лиственницы на полезные вещества

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) с коллегами из Сибирского федерального университета и Института исследований катализа и окружающей среды Лиона (Франция) научились извлекать из опилок лиственницы биологически активные вещества, сообщает пресс-служба КНЦ.

"Эти соединения используются в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности", - говорится в сообщении.

Красноярские ученые разработали новый способ многоступенчатой переработки древесины лиственницы.

На первом этапе из древесных опилок экстрагируются вещества, которые используются в медицине для производства лекарственных средств и в пищевой отрасли для продления срока годности продуктов.

На последнем этапе технология позволяет получить еще одно полезное вещество, которое улучшает свертываемость крови и препятствует развитию тромбозов, его также можно использовать в медицине.