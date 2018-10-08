Главы МИД России и Италии встретятся в Москве

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "ожидается, что в ходе переговоров министры рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений в экономической, финансовой и гуманитарно-культурной сферах".

"Министры также обсудят ключевые международной повестки, включая ситуацию в Сирии, Ливии и внутриукраинский конфликт, взаимодействие в ОБСЕ с учетом председательства Италии в организации в этом году", - отметила Захарова.

Для Моаверо-Миланези это будет первый визит в Россию в качестве главы МИД Италии после формирования итальянского правительства в июне 2018 года.

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Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, Энцо Моаверо-Миланези

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