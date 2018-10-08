Гособвинение сообщило, что житель Ижевска устроил взрыв в доме из неприязни к соседям

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в организации взрыва газа в жилом доме в Ижевске 9 ноября 2017 года, в ходе которого разрушился один из подъездов и погибли семь человек, 27-летний Александр Копытов в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта, несмотря на то, что страдает хроническим психическим заболеванием, сообщила гособвинитель Юлия Панова.

Панова в ходе судебного процесса в понедельник также отметила, что АКопытов организовал взрыв на почве личной неприязни к соседям.

В ходе следствия было установлено, что 9 ноября 2017 года около полудня он отсоединил газовый шланг от крана, закрыл все окна в квартире и уехал из дома, оставив включенный холодильник. Панова подчеркнула, что Копытов понимал, что это приведет к взрыву.

За время с полудня до 16:40 по местному времени (15:40 по московскому времени) в квартире образовалось от 6,3 до 18,8 кубометров природного газа. Искра от шнура питания или пускового реле холодильника привела к взрыву.

Процесс по этому делу начался в Верховном суде Ижевска в понедельник и продлится в течение трех месяцев. Пострадавшими в рамках дела признаны 459 человек.

Угловой пятый подъезд панельного девятиэтажного шестиподъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября 2017 года с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе двое детей. 11 жителям, в том числе троим несовершеннолетним, был причинен вред здоровью, у 441 человека пострадало имущество.

По данным СКР, взрыв газа устроил Копытов, живший в доме вместе с матерью. Он частично признал свою вину. Суд арестовал его, а позже отправил в психиатрический стационар на период предварительного следствия в связи с тем, что у него было обнаружено психическое заболевание.

СКР ходатайствовал перед судом о применении к Копытову принудительных мер медицинского характера, так как он совершил взрыв на почве хронического расстройства, не осознавая опасность своих действий. Прокуратура Удмуртии сообщала, что также будет добиваться его отправки на принудительное лечение.