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Самара потратит 245 млн руб. на канализацию для построенного к ЧМ-2018 стадиона

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки построенного к ЧМ-2018 стадиона "Самара-Арена". Как сообщается в материалах системы "СПАРК-Маркетинг", начальная (максимальная) сумма контракта составляет 245,5 млн рублей.

Заявки принимаются до 22 октября, аукцион запланирован на 29 октября. Победителю торгов предстоит до конца 2018 года спроектировать и построить резервуар-усреднитель со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры ЧМ-2018.

В ходе эксплуатации стадиона, уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного правительства, выяснилось, что имеющаяся канализация не справляется с объемом сточных вод.

"В ходе подготовки к ЧМ-2018 на площадке у стадиона были построены очистные сооружения и ливневая канализация. Но этого оказалось недостаточно, чтобы справляться с тем количеством сточных грунтовых вод, которые там есть", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в августе глава Самарской области Дмитрий Азаров доложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко о необходимости строительства системы отведения сточных вод с площадки, где располагается "Самара-Арена". "Предполагается, что строительство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета", - отметил собеседник агентства.

"Самара-Арена" была сдана в эксплуатацию в конце апреля 2018 года. Сметная стоимость стадиона составила 18,9 млрд рублей.

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Теги: Самара, ЧМ-2018

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