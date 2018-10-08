Кирилл Клейменов сменит Екатерину Андрееву в качестве ведущего программы "Время"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов снова будет вести информационную программу "Время", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова.

"Кирилл Клейменов возвращается в качестве ведущего программы "Время", - сказала Крымова.

Сам Клейменов сообщил, что решил продолжить формат, который экспериментально был запущен телеканалом прошлой зимой. "В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет", - говорится в его комментарии, предоставленном пресс-службой канала.

Как пишет газета "Ведомости", Екатерина Андреева и ее напарник Виталий Елисеев станут ведущими субботнего "Времени", а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса. При этом собеседники издания называют возвращение Клейменов неожиданным и не знают как долго в этот раз он намерен остаться в кресле ведущего.

На прошлой неделе Клейменов получил специальный приз ТЭФИ от Академии российского телевидения за создание нового образа программы "Время".

Клейменов начал вести "Время" 20 лет назад, чередуясь в Андреевой. В 2004 году он стал заместителем гендиректора и директором дирекции информационных программ "Первого канала". Однако в феврале 2018 года, когда программа была перезапущена, он вернулся в кресло ведущего. Выпуски начали выходить из новой студии, по которой во время трансляции ведущий перемещался свободно.

Однако в начале мая было объявлено, что Клейменов больше не будет вести программу "Время". По будням ее попеременно стали вести Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.