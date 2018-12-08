"Единая Россия" запустит мобильное приложение для общения граждан с депутатами

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" намерена запустить мобильное приложение для общения граждан с депутатами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Внедрение современных методов как внутрипартийной коммуникации, так и просто общения с людьми - на это нацелен специальный проект. Он должен включать в себя запуск мобильного приложения для членов "Единой России" и ее сторонников и создание платформы, которая позволит гражданам в онлайн-режиме общаться со своими представителями, с депутатами всех уровней", - сказал он, выступая на съезде "Единой России".

Медведев отметил, что цифровое развитие партии вытекает из общего направления развития страны, ее экономики и социальной сферы.

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря в Выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.