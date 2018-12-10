"Морж" погиб после заплыва в ледяной воде на соревнованиях в Тюмени

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели пловца во время открытого турнира городов России по зимнему плаванию, который в минувшие выходные проходил в Тюмени.

"После заплыва на дистанцию 50 метров мужчине стало плохо с сердцем", - сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник сотрудник пресс-службы областного следственного управления СКР.

Он также добавил, что прибывшие врачи не смогли спасти 55-летнего спортсмена.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что медики скорой помощи прибыли к озеру Чемпионов, где проводился турнир, через 11 минут.