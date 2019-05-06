Участник Казанского марафона умер от сердечного приступа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Татарстана распорядился проверить обстоятельства гибели участника Казанского марафона, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Рустама Минниханова.

По информации министерства спорта Татарстана, участник забега на 21,1 км из Владимирской области внезапно почувствовал себя плохо. Дежурившая неподалеку скорая оперативно оказала ему первую помощь, однако спасти жизнь мужчине не удалось. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Отмечается, что перед забегом каждый участник должен предоставить справку о состоянии здоровья, без нее допуск на соревнования невозможен. Перед стартом все участники в письменном виде подтверждают, что не имеют никаких медицинских противопоказаний, препятствующих участию в соревнованиях.

Казанский марафон проводился 4-5 мая в Казани. В нем приняли участие более 25 тысяч человек.