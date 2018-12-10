Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ну и завершая тему здоровья, еще один документ, который я подписал. Он касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Медведев напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений.

"Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности", - сообщил премьер.

Он добавил, что под запрет подпадает также продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. "То есть, она не может продаваться как пищевая продукция", - заключил Медведев, выразив надежду, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.