Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
В России

Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана "за несоответствие высказанных им в СМИ тезисов официальной позиции городского правительства". Об этом сообщила пресс-служба Смольного во вторник.

"Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прекратил полномочия советника на общественных началах Игоря Забирана в связи с тем, что позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что именно из сказанного Забираном в интервью не соответствует позиции Смольного, не уточнятеся.

Игорь Забиран был назначен советником Беглова на общественных началах приказом от 3 декабря. За короткое время пребывания на должности он успел дать интервью изданию "Фонтанка.ру" 5 декабря, в котором прокомментировал ряд вопросов, связанных с городским энергетическим комплексом. В частности, вопрос о перспективах приобретения городом АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ситуацию вокруг ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее Забиран работал директором капстроительства "Ленэнерго".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург, Александр Беглов, Игорь Забиран
В России
Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей
Дуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состояласьПодробнее
 Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеПоловина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье
Каждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характераПодробнее
 Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
 Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
 Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииВ миреСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюВ миреАрестованная в США россиянка Бутина согласилась частично признать вину 

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинОткрытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафе Подробнее

Замглавы "Минфина" талибов поймали на границе с Пакистаном

Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Пресс-секретарь президента, комментируя отправку двух Ту-160 в Венесуэлу, заявил, что половиной оборонного бюджета США можно накормить Африку Подробнее

Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина

Госдума до конца года рассмотрит закон об отмене национального роуминга

Глава международной федерации оценил шансы самбо войти в программу ОИ-2024

Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей

Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейДуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состоялась Подробнее

Рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью Brent

В Совфеде рассмотрят инициативу сделать День Конституции выходным днем

В Таиланде вновь разрешили политическую деятельность

В России за год ликвидировали 65 боевиков

Названы регионы с самым большим числом должников за свет и воду

Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье

Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеКаждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характера Подробнее

Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');