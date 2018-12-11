Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана "за несоответствие высказанных им в СМИ тезисов официальной позиции городского правительства". Об этом сообщила пресс-служба Смольного во вторник.

"Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прекратил полномочия советника на общественных началах Игоря Забирана в связи с тем, что позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что именно из сказанного Забираном в интервью не соответствует позиции Смольного, не уточнятеся.

Игорь Забиран был назначен советником Беглова на общественных началах приказом от 3 декабря. За короткое время пребывания на должности он успел дать интервью изданию "Фонтанка.ру" 5 декабря, в котором прокомментировал ряд вопросов, связанных с городским энергетическим комплексом. В частности, вопрос о перспективах приобретения городом АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ситуацию вокруг ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее Забиран работал директором капстроительства "Ленэнерго".