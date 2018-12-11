Экс-сотрудники "Севмаша" и военпреды осуждены в Поморье за хищение 222 млн рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Северодвинский гарнизонный военный суд в Архангельской области вынес приговор бывшим работникам "Севмаша" и специалистам военного представительства Министерства обороны (ВП МО) за хищение в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, в 2006-2014 годах сотрудники предприятия совместно с директором АО "Курский завод "Маяк", используя свое служебное положение, представляли руководству "Севмаша" и представительства Минобороны на подпись фиктивные документы. Согласно им, часть работ на строящихся военных кораблях выполняли работники завода "Маяк". При этом фактически работы выполнялись специалистами "Севмаша".

"На основании подложных документов завода "Маяк" необоснованно перечислены в общей сложности более 222 млн рублей, которые были похищены", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, специалист представительства Минобороны с 2008 по 2012 год получал от научно-исследовательского института приборостроения через посредников свыше 533 тыс. рублей за покровительство и попустительство при контроле работ.

Семеро обвиняемых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения), а специалист представительства Минобороны, кроме того, - в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Специалистам военного представительства суд назначил 9 и 3,5 года лишения свободы, двум сотрудникам "Севмаша" - 5 и 4,5 года колонии, еще трое работников предприятия получили от 3,5 и 3,8 лет условно.

"Суд также удовлетворил гражданский иск "Севмаша", обязав осужденных возместить материальный ущерб в размере более 215,6 млн рублей", - отмечают в ведомстве.

Директору завода "Маяк" ранее решением Северодвинского городского суда назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Кроме того, на имущество обвиняемых и их родственников общей стоимостью более 58 млн рублей был наложен арест.