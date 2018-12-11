Гражданина Узбекистана задержали в Пулково с 0,5 кг гашиша в желудке

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Пулковской таможни задержали гражданина Узбекистана, который контрабандой пытался вывезти из Петербурга в Ташкент расфасованные полкилограмма гашиша внутри себя, сообщает пресс-служба таможни во вторник.

"На таможенном посту Аэропорт Пулково сотрудниками Пулковской таможни был задержан гражданин Республики Узбекистан, убывающий авиарейсом из Санкт-Петербурга в Ташкент. Проведенное рентгенологическое исследование выявило наличие в желудочно-кишечном тракте пассажира инородных предметов. В собственном желудке наркокурьер пытался провезти 287 контейнеров с гашишем. Общий вес изъятого наркотика составил 493 грамма", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 У РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).