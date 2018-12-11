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Попытки кибератак на выборах президента РФ в 2018 году велись из 86 стран мира

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В ходе подготовки и проведения президентских выборов в России в 2018 году была предпринята попытка нарушить систему видеонаблюдения, для чего было задействована бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Максимум новой волны компьютерных атак пришелся на день выборов президента России (18 марта 2018 года). Основной целью атаки был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей страны, что впоследствии могло позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Он добавил, что, начиная с июня 2017 года, фиксировались компьютерные атаки в отношении всего российского сегмента интернета. При этом первый пик этой атаки пришелся на день проведения "Горячей линии" президента РФ в 2017 году.

"Анализ показал, что атака осуществляется с использованием новой модификации известного ранее вредоносного программного обеспечения семейства Russkill. Оценив заложенные в эту модификацию возможности, мы пришли к выводу, что имеем дело со спецслужбой иностранного государства, в совершенстве знающего алгоритмы работы корневых DNS-серверов", - сказал Мурашов.

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