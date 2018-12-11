Глава Кузбасса привез сена хакасской отшельнице-староверке

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продолжил традицию экс-главы региона Амана Тулеева, посетив отшельницу Агафью Лыкову в хакасском заповеднике, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области во вторник.

По данным пресс-службы, 10 декабря Лыкова по спутниковому телефону позвонила красноярскому кинодокументалисту, сообщив, что ей нечем кормить коз. К отшельнице на вертолете вылетели губернатор Цивилев и глава Таштагольского района Владимир Макута.

"Отшельница в подробностях рассказывала Цивилеву о том, как ей досаждает медведь, пожаловалась, что у нее болит рука. Кстати пришлось, что на борту был врач, который осмотрел Агафью Карповну и оставил ей разные мази. Настоящим сюрпризом для нее стал щенок, подаренный губернатором", - говорится в релизе.

Лыковой привезли 300 кг сена, комбикорм для кур и коз, 100 кг муки, перловую и ячневую крупу, рис, гречку, пшено, и горох.

Также Цивилев распорядился заменить в доме Лыковой рамы на окнах.

Агафья Лыкова

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

По воспоминаниям геологов, они словно очутились в 19 веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством.

Самая младшая дочь, Агафья, никогда не покидала Саянскую тайгу и не общалась с людьми из "мира". Именно поэтому языковая личность старообрядки нетипична и интересна. В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство уже не употребляется в обыденной речи с 17 века.

В январе 2016 года Лыкова вернулась на свою заимку после лечения в Кемеровской области.