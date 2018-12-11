Бывший офицер Черноморского флота получил 14 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко по делу о государственной измене, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Признать Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", - сказал судья.

Гособвинитель просил для подсудимого 15 лет лишения свободы, адвокат - признать подзащитного невиновным.

По версии следствия, в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Пархоменко в течение двух лет (в 2003-2005 годах) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

Пархоменко свою вину не признал.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.