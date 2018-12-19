В Казани началась проверка из-за обледенения турбины пассажирского самолета

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в Казани после информации о замерзании антиобледенительной жидкости на лопасти турбины самолета Airbus А-320 в аэропорту столицы Татарстана, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте.

"На место выехала следственно-оперативная группа для проведения проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в среду почти на три часа был задержан вылет самолета сообщением Казань - Москва. Предположительно, это произошло ввиду замерзания антиобледенительной жидкости, попавшей при движении воздушного судна в направлении взлетно-посадочной полосы в лопасть турбины.

"Данный факт вызвал вибрацию в двигателе, после чего командиром воздушного судна было принято решение вернуться на пассажирский перрон. В результате отогрева турбины вибрация была устранена", - говорится в информации.