Вице-премьер Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике, сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в Сабетте (ЯНАО).

"Я принял решение об обновлении состава госкомиссии. Она станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более предметной. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев", - сказал Медведев.

Во вторник глава кабмина проводит проведет совещание по вопросам развития Арктики в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, Медведев принял участие в церемонии запуска на полную мощность третьей линии завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ".