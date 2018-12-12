Роскомнадзор уличил два телеканала Music Box в занижении возрастной маркировки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от двух кабельных музыкально-развлекательных телеканалов изменить возрастную маркировку своего ночного контента с "16+" на "18+", сообщает пресс-служба регулятора.

"Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам "MUSICBOX" и "RUSSIAN MUSICBOX" за несоответствие знака информационной продукции требованиям Федерального закона №436-ФЗ "О защите детей...". Согласно экспертному заключению, содержание видеоряда не соответствовало знаку "16+". Комиссия экспертов сделала вывод о наличии в видеоматериале информации, оправдывающей допустимость насилия и жестокости, запрещенной для распространения среди детей и требующей маркировки знаком "18+", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Там напомнили, что для контента "18+" в средствах массовой информации действует особый режим распространения, не предполагающий свободного доступа детей к такого рода программам. "Такой контент должен транслироваться в эфире в ночные часы", - отметили в пресс-службе регулятора.

В сообщении указано, что ранее за эти же нарушения в отношении учредителей и главных редакторов телеканалов были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Роскомнадзоре напомнили, что для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, федеральным законом устанавливаются требования к классификации информационной продукции, распространяемой среди детей ("0+", "6+", "12+", "16+", "18+"). Распределение информационной продукции по возрастным категориям зависит от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления. Классификация осуществляется производителями и распространителями самостоятельно, но при участии экспертов или экспертных организаций, аккредитованных в Роскомнадзоре.

Согласно информации на сайте "Music Box Russian" является международным молодежным музыкальным телеканалом, доступным в кабельных сетях, а также в интернете в более чем двух тысячах городов в России, СНГ и Балтии, странах Европы и дальнего зарубежья. Начал вещание в 2004 году в музыкально-развлекательном формате. Возрастные ограничения: с 07:00 до 23:00 (по Москве) - категория "12+", с 23:00 до 07:00 - категория "16+".