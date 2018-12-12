"Росатом" заявил о планах продать часть пакета в АЭС "Аккую" турецкой компании

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует в 2019 году реализовать небольшую часть пакета в проектной компании "Аккую Нуклеар", ведущей строительство одноименной АЭС в Турции, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Небольшую долю - не все 49% - получит турецкая компания "не из той тройки" (турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon - ИФ), сказал Лихачев.

В начале сентября сообщалось, что "Росатом" отказался от временных ориентиров в сделке по продаже до 49% в проекте АЭС "Аккую". "В 2019 году? У нас не стоит такой задачи", - заявлял тогда журналистам Лихачев на вопрос о том, насколько реально реализовать долю в проекте в 2019 году.

По его словам, главными интересантами покупки доли в "Аккую Нуклеар" являются турецкие компании, но есть интерес со стороны инвесторов Ближнего Востока.

В марте Лихачев сообщал журналистам, что сделка по продаже до 49% в "Аккую Нуклеар", скорее всего, сдвинется с 2018 на 2019 год.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года CKK отказались от участия в проекте - по сообщению информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" называлась турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, с которой на тот момент велись переговоры.

Как сообщалось, 3 апреля состоялась церемония заливки "первого бетона" под первый блок АЭС "Аккую", означающая начало официального строительства. 28 марта "Аккую Нуклеар" получила статус стратегического инвестора. В декабре 2017 года "Росатом" приступил к строительству АЭС "Аккую" в рамках ограниченной лицензии.