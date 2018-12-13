Шахта Evraz "Ерунаковская-8" приостановила добычу угля из-за возгорания конвейера

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Шахта "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) приостановила добычу угля, сообщили "Интерфаксу" в администрации Кемеровской области.

"Работа шахты остановлена", - сказал представитель администрации.

Как сообщалось, на шахте произошло возгорание конвейерной ленты.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

В Evraz "Интерфаксу" подтвердили, что работа "Ерунаковской-8" приостановлена, а также то, что возгорание ликвидировано силами работников.

"На ленточном конвейере произошло задымление, которое было ликвидировано силами работников. Люди выведены на поверхность. Травмированных нет. На предприятии создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств инцидента", - сказал представить компании.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".