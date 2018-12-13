Работников шахты в Кузбассе эвакуируют из-за возгорания конвейера

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, работников предприятия эвакуируют, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Произошло возгорание конвейерной ленты, на тот момент в шахте находились порядка 120 человек, сейчас их эвакуируют, пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на месте работают шесть отрядов горноспасателей и более 11 единиц техники. Сигнал о возгорании был получен в 7:49 (3:49 по Москве), в настоящее время оно ликвидировано.