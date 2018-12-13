Главные новости
СпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков
В России

Работников шахты в Кузбассе эвакуируют из-за возгорания конвейера

Есть обновление от 06:04

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, работников предприятия эвакуируют, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Произошло возгорание конвейерной ленты, на тот момент в шахте находились порядка 120 человек, сейчас их эвакуируют, пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на месте работают шесть отрядов горноспасателей и более 11 единиц техники. Сигнал о возгорании был получен в 7:49 (3:49 по Москве), в настоящее время оно ликвидировано.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кузбасс
В России
В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии
Окончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 годуПодробнее
 Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организмПутин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм
Президент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политикуПодробнее
 В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или властиПодробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиВ Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости
Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублейПодробнее
В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливеВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе
Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война"Подробнее
 Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРоскомнадзор пригрозил заблокировать Google
Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контентПодробнее
 Садовые товарищества обяжут завести счета в банкахСадовые товарищества обяжут завести счета в банках
Как отмечает "Коммерсантъ", главными кандидатами на обслуживание СНТ являются Почта-банк и Сбербанк, а также Тинькофф-банкПодробнее
 Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию
Образцы попадут на землю 20 декабряПодробнее
 Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован
Президент ответил на инициативу главы СПЧ, который указал на необходимость изменений в свете недавнего ареста Льва ПономареваПодробнее
 ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубковВ РоссииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииВ миреПентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииВ миреБоксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииОкончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 году Подробнее

Шахта Evraz "Ерунаковская-8" приостановила добычу угля из-за возгорания конвейера

СКР изменил обвинение экс-заместителю гендиректора РКК "Энергия" Белобородову

Московский провайдер RiNet повысил цены на 5% из-за "закона Яровой" и НДС

Работников шахты в Кузбассе эвакуируют из-за возгорания конвейера

Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии

Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииПо его мнению, планы Турции могут создать опасность для американских военных Подробнее

"Ъ" сообщил об уходе Чурикова с поста прокурора Москвы

В ОЭСР предложили учитывать продолжительность жизни социальных групп при расчете пенсионного возраста

Уголовное дело возбуждено в Приморье из-за долгов по зарплате

Канада обеспокоена потерей связи с еще одним своим гражданином в Китае

Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ на 22% в 2019 году

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаКак сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, обвинения предъявлены Антону Шипулину, Александру Логинову, Евгению Гараничеву и ряду других Подробнее

Пожар на складе с покрышками в Москве ликвидирован

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');