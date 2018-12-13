Apple построит кампус в Остине за $1 млрд и откроет новые офисы в ряде городов США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc. намерена значительно увеличить операции в Остине (штат Техас) и направит $1 млрд на строительство кампуса в этом городе.

Кроме того, Apple откроет новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и калифорнийском Калвер-Сити, а также расширит операции в ряде других американских городов, включая Питтсбург, Нью-Йорк, Боулдер (штат Колорадо), Бостон и Портленд, в течение трех лет, говорится в заявлении компании.

В 2018 году Apple создала 6 тыс. рабочих мест в США, и в настоящее время число ее служащих в 50 американских штатах составляет 90 тыс. человек. В январе этого года компания заявила о намерении создать 20 тыс. рабочих мест в США к 2023 году.

"Apple рада предоставить новые инвестиции, рабочие места и возможности разным городам США, а также существенно углубить наше партнерство с Остином и его жителями, существующее уже четверть века, - заявил гендиректор Apple Тим Кук. - Таланты, креативность и прорывные идеи не ограничиваются регионом или почтовым кодом, и, расширяя наши операции, мы удваиваем обязательства по развитию высокотехнологичного сектора и созданию рабочих мест по всей стране".

Новый кампус Apple в Остине площадью в 133 акра менее чем в миле от действующего офиса компании в этом городе. Число сотрудников Apple в Остине в настоящее время составляет более 6 тыс., и в новом кампусе, помимо них, расположатся еще порядка 5 тыс. человек. В общей сложности кампус сможет вместить 15 тыс. сотрудников, и со временем Apple.

В новом кампусе Apple в Остине расположатся инженеры, сотрудники R&D подразделения, а также специалисты по финансам, продажам и поддержке клиентов. Apple, как ожидается, станет крупнейшим частным работодателем в Остине.

Рабочие площади будут на 100% обеспечиваться энергией, получаемой за счет возобновляемых источников, отмечают в Apple.

В новых офисах компании в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити будет создано более чем по 1 тыс. рабочих мест, а в офисах, где запланировано расширение, сотни рабочих мест.

В течение пяти лет Apple планирует вложить $10 млрд в создание датацентров на территории США, в том числе $4,5 млрд в этом и следующем году. Действующие дата-центры Apple в Северной Каролине, Аризоне и Неваде в настоящее время расширяются, отмечают в компании.