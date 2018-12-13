Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко) признала в суде вину в нарушении миграционного законодательства РФ, однако просила не выдворять ее, так как СБУ расследует в отношении нее два уголовных дела.

"В мае 2016 года ей стало известно, что в отношении нее Службой безопасности Украины возбуждено второе уголовное дело, в связи с чем она не может вернуться обратно", - говорится в постановлении суда, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

В решении также отмечается, что украинская журналистка еще в 2016 году обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. После этого, по словам Бойко, и до настоящего времени она "периодически обращается в различные инстанции за предоставлением убежища, но получает отказы".

Бойко также рассказала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

"Регистрацию на территории Москвы оформляют знакомые на основании миграционных карт, которые получаю с помощью различных фирм, специализирующихся на этом виде деятельности", - пояснила журналистка.

Преображенский суд Москвы 10 ноября принял решение о выдворении украинки на родину, также взыскав с нее штраф в 5 тыс. рублей. Сейчас Бойко находится центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. После вступления решения в силу, то есть не ранее 20 декабря, она будет депортирована на Украину.

В случае, если постановление будет обжаловано, то исполнению оно будет подлежать после решения апелляционной инстанции.

Согласно решению суда, Е.Бойко совершила правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").