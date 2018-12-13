Суд в Москве оштрафовал и выдворил из РФ украинскую журналистку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы признал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) виновной в нарушении правил пребывания на территории России и принял решение о ее выдворении.

"В отношении Вищур принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она уточнила, что в настоящее время журналистка находится в спецприемнике, откуда будет депортирована на Украину после вступления решения суда в силу.

"Судебное заседание прошло 10 декабря. Теперь у Вищур есть десять суток для обжалования своего выдворения. Пока жалобы не поступало", - уточнила пресс-секретарь.

Согласно решению суда, Бойко совершила правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Журналистка незаконно находилась в РФ с лета 2016 года.