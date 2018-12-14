Украинская журналистка попросила ОНК Москвы помочь ей с получением политического убежища

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Вадим Горшенин и ответственный секретарь комиссии Иван Мельников в пятницу посетили украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) в спецприемнике для иностранных граждан, где она ожидает выдворения из РФ за нарушение миграционного законодательства.

"Бойко попросила ОНК содействовать в получении ею политического убежища. Мы, несомненно, поможем ей и в ближайшее время направим все соответствующие документы уполномоченным по правам человека (в РФ и Москве - ИФ) Татьяне Москальковой и Татьяне Потяевой. Надеемся, что после вмешательства омбудсменов, ситуация будет взята на контроль и пересмотрена", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Мельников.

По его словам, Бойко утверждает, что уголовные дела на Украине возбуждены в отношении нее по политическим мотивам. В связи с этим высылка на родину может стоить ей жизни. Кроме того, журналистка пожаловалась на предвзятость судьи, который не стал углубляться в обстоятельства ее дела и за 10 минут рассмотрел и принял решение, при этом отказав ей в вызове адвоката.

"Я считаю, что такое поверхностное отношение суда недопустимо. Когда речь идет о такой серьезной ситуации, судья не должен принимать за 10 минут решения в отношении гражданина. Тем более, когда этот гражданин утверждает, что в случае депортации ему грозит серьезная опасность", - отметил ответственный секретарь.

Мельников уточнил, что на условия содержания в спецприемнике Бойко не жалуется, как и остальные лица, отбывающие там административный арест.

Преображенский суд Москвы 10 декабря принял решение о выдворении украинки на родину, также взыскав с нее штраф в пять тысяч рублей. Согласно решению суда, Бойко совершила правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ").

В суде женщина пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что СБУ возбудила в отношении нее второе уголовное дело, обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. По словам Бойко, с того момента и до настоящего времени она "периодически обращается в различные инстанции за предоставлением убежища, но получает отказы".

Бойко также рассказала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

В настоящее время Бойко находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД России по Москве, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. После вступления решения в силу, то есть не ранее 20 декабря, она будет депортирована на Украину. В случае, если постановление будет обжаловано, оно будет подлежать исполнению после решения апелляционной инстанции.