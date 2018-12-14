Мост через Севастопольскую бухту обойдется в 40 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мост длиной почти в километр соединит Северную и Южную стороны Севастополя, его строительство обойдется приблизительно в 40 млрд рублей, рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В интервью журналу "Деловой Крым" он сообщил, что из двух вариантов транспортного перехода через бухту - моста или тоннеля - выбран мост, поскольку это "оптимальный вариант, который устраивает и военных".

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды - Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", - сказал Овсянников.

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была озвучена на встрече Владимира Путина с Овсянниковым в сентябре 2017 года. Президент поручил губернатору Севастополя проработать возможные варианты строительства.

Сейчас между Северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.