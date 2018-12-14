В Кремле назвали нормальной просьбу Кадырова об увеличении финансирования Чечни

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает нормальной просьбу Рамзана Кадыров об увеличении финансирования региональных проектов Чечни.

"Это нормальный вопрос развития", - сказал Песков.

Он добавил, что главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъекта.

"То же самое происходит и с Чеченской республикой", - сказал Песков.

Накануне Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой - ИФ) программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", - сказал Кадыров.