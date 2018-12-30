Электроснабжение Чечни восстановят к ночи воскресенья

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики АО "Чеченэнерго" обещают восстановить электроснабжение потребителей части двух районов Чечни к 22:30 мск воскресенья, сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Согласно оперативной информации энергетики АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") обещают сегодня к 22:30 мск восстановить электроснабжение небольшой части остающихся обесточенными потребителей некоторых населенных пунктов Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергетики в интенсивном режиме продолжают работы по восстановлению электроснабжения. Причина - повреждение ввода трансформатора на подстанции "Самашки" и обрыв ошиновки.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в 15:36 мск действием защит отключились ВЛ 110 кВ "Плиево - Самашки" и "Самашки - ГРП-110" (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго")... Обесточена подстанция 110 кВ "Самашки". Без электроснабжения остались бытовые потребители в Чеченской Республике (около 101 тыс. человек) Мощность отключенных потребителей - 14 МВт.