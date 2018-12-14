От штаба Навального в Петербурге потребовали 11 млн руб. за порчу газона на митинге 5 мая

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Штаб оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге в пятницу опубликовал в твиттере иск прокуратуры с требованием возместить 11 млн рублей за городскую собственность, поврежденную на митинге 5 мая 2018 года.

"Прокуратура Петербурга подала иск к Денису Михайлову (координатор штаба Навального в Петербурге - ИФ) и Богдану Литвину на 11 млн рублей. "Проверка" по жалобе Центра "Э" установила, что во время митинга 5 мая "был причинен вред собственности города", - говорится в сообщении.

Прокуратура Петербурга подала иск к Денису Михайлову и Богдану Литвину на 11 миллионов рублей. "Проверка" по жалобе Центра "Э" установила, что во время митинга 5 мая "был причинён вред собственности города". Сегодня видео с подробностями. pic.twitter.com/Hsf5Y60XdM — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 14 декабря 2018 г.

Активисты пообещали позже опубликовать видеозапись с подробностями. К записи прикреплена копия искового заявления, направленного во Фрунзенский районный суд.

В заявлении Михайлов и Литвин названы организаторами несанкционированного митинга в Александровском саду 5 мая с последующим шествием по Невскому проспекту, "выразившегося в порче и уничтожении зеленых насаждений в центральной части города". Сумма иска составляет 10 млн 953 тыс. рублей.

В июне 2018 года Михайлов был арестован на 25 суток за участие в несогласованной протестной акции 5 мая.

По официальным данным полиции, в несогласованной акции приняли участие около 2 тыс. человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции. Впоследствии около 40 активистов были арестованы, десятки получили штрафы.