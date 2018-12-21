Приставы арестовали счета координатора штаба Навального в Петербурге по делу о порче газона на митинге

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов сообщил об аресте своих счетов в связи с делом о порче зеленых насаждений на митинге 5 мая 2018 года.

"Вчера мне пришло сообщение о том, что все мои банковские счета арестованы по постановлению судебного пристава в качестве обеспечительной меры. Это означает, во-первых, что все мои карты автоматически заблокированы, а на балансе красуется отрицательная сумма с шестью нулями (10,9 млн рублей, которые город требует взыскать с активистов - ИФ)", - отметил Михайлов в видеообращении, опубликованном в пятницу.

Он сказал, что суд может наложить и другие обеспечительные меры - например, запретить ему выезд из страны по требованию прокуратуры.

Ранее штаб Навального в Санкт-Петербурге опубликовал в твиттере иск прокуратуры с требованием возместить 11 млн рублей за городскую собственность, поврежденную на митинге 5 мая 2018 года.

В заявлении Михайлов и Богдан Литвин названы организаторами несанкционированного митинга в Александровском саду 5 мая с последующим шествием по Невскому проспекту, "выразившегося в порче и уничтожении зеленых насаждений в центральной части города". Сумма иска составляет 10 млн 953 тыс. рублей.

В июне 2018 года Михайлов был арестован на 25 суток за участие в несогласованной протестной акции 5 мая.

По официальным данным полиции, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции. Впоследствии около 40 активистов были арестованы, десятки получили штрафы.