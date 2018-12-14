Адвокат не исключил завершения расследования по делу Кокорина и Мамаева до конца года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела о хулиганстве с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина может завершиться до конца года.

"Следствие фактически закончило сбор доказательств по делу", - сказал "Интерфаксу" адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он отметил, что следствию осталось изучить результаты проведенных экспертиз, после чего фигурантам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По его словам, всего по делу провели шесть различных экспертиз.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил до 8 февраля арест ареста четырем фигурантам дела, в том числе Мамаеву и Кокорину.

Драки с участием футболистов

Футболистам и их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а младшему брату Аксандра леКокорина - Кириллу - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.