Житель Набережных Челнов осужден за попытку убить соседа из-за замечания о парковке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Набережных Челнах приговорил к 7 годам и 4 месяцам колонии строгого режима местного жителя, который едва не убил соседа за замечание о парковке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Конфликт между мужчинами произошел 8 октября этого года.

"Потерпевший сделал замечание соседу, что тот оставляет свой автомобиль в неположенных местах: на детской площадке, тротуаре. Мужчины повздорили, но потом разошлись", - сказал представитель суда.

Однако через несколько дней они снова встретились. Потерпевший, увидев в подъезде соседа, предложил ему поговорить по поводу произошедшего конфликта, последний согласился, но позже достал из пакета нож и несколько раз ударил им оппонента. Несмотря на полученные ранения, мужчина остался жив.

Суд признал его виновным в покушении на убийство. Подсудимый признал свою вину частично.