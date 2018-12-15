Ракетоносцы Ту-160 вернулись после визита в Венесуэлу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - После выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского, Баренцева морей. В ходе полета стратегические ракетоносцы Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.

"Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условии высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы, которые выполнили сопровождение российских самолётов на отдельных этапах маршрута", - отмечается в сообщении.

В заключительный день международного визита делегации Воздушно-космических сил (ВКС) состоялась встреча командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиак Лартигес.

Участники встречи обменялись мнением о ходе выполнения полётов российских и венесуэльских авиационных экипажей.