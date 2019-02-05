ВКС России получили отремонтированный и модернизированный ракетоносец Ту-160

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - После капитального ремонта с модернизацией в распоряжение Воздушно-космических сил (ВКС) России передан очередной ракетоносец Ту-160, сообщает во вторник пресс-служба ПАО "Туполев".
Там отметили, что стратегический ракетоносец Ту-160 прошел капремонт на Казанском авиазаводе. В конце декабря 2018 года самолет успешно завершил программу наземных и летных испытаний и 25 января 2019 года осуществил перелет к месту базирования.
"В рамках программы модернизации авиационных комплексов дальней и стратегической авиации "Туполев" решает задачи по повышению эффективности применения самолетов и продлению сроков их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады.
Ту-160
Самолеты дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение.
Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолётов в мире. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда.
Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").