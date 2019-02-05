ВКС России получили отремонтированный и модернизированный ракетоносец Ту-160

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - После капитального ремонта с модернизацией в распоряжение Воздушно-космических сил (ВКС) России передан очередной ракетоносец Ту-160, сообщает во вторник пресс-служба ПАО "Туполев".

Там отметили, что стратегический ракетоносец Ту-160 прошел капремонт на Казанском авиазаводе. В конце декабря 2018 года самолет успешно завершил программу наземных и летных испытаний и 25 января 2019 года осуществил перелет к месту базирования.

"В рамках программы модернизации авиационных комплексов дальней и стратегической авиации "Туполев" решает задачи по повышению эффективности применения самолетов и продлению сроков их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады.