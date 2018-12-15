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Возбуждено дело после гибели трех человек в ДТП с участием автобуса в Красноярске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту столкновения автобуса и грузового автомобиля в Красноярском крае, в результате которого погибло три человека, а еще 19 получили ранения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в субботу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Назначен ряд необходимых экспертиз, ведется расследование", - говорится в релизе.

Также сообщается, что количество пострадавших пассажиров автобуса достигло 19 человек: восемь из них, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Ранее сообщалось о 15 пострадавших

Как сообщалось, авария произошла на автодороге Ачинск - Ужур - Троицкое. Междугородний маршрутный автобус следовал из города Назарово в поселок Троицкое. В 20 километрах от Назарово произошло лобовое столкновение с большегрузной фурой. В результате происшествия погибли три человека: водитель фуры и пассажир автобуса на месте происшествия, 18-летний пассажир автобуса - в больнице от полученных травм.

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