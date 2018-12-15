Роскомнадзор обнаружил сайты-нарушители по продаже билетов на новогодние елки

В посольстве РФ в Великобритании отметили, что коллеги пока тормозят процесс Подробнее

Москва и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссий

Нижняя планка для штрафа была повышена до 20 км/ч с 1 марта 2013 года Подробнее

Правительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Авиакомпания "ИрАэро" не вывозит с острова клиентов компании "Жемчужная река" Подробнее

РСТ пожаловался на срыв отправки российских туристов с Хайнаня

До конца года полученные ткани людей и животных отправят на Землю для изучения Подробнее

14 декабря 16:53

"Победа" задумалась о плате за стаканчики для воды

Чтобы сэкономить, посуду на борт можно будет принести с собой Подробнее

14 декабря 16:49

Законопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в Госдуму

Проект закона подготовлен с учетом принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности США Подробнее

14 декабря 14:44

В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160

По мнению Игоря Конашенкова, российские ракетоносцы можно назвать "музейными экспонатами" только из восхищения Подробнее

14 декабря 14:19

В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детей

В министерстве заявили, что межпоколенческий разрыв с "аналоговым" родителями все больше усиливается Подробнее

14 декабря 12:45

Песков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США по саммиту

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности заявил, что встреча президентов может состояться только после освобождения украинцев Подробнее

14 декабря 11:22

Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года