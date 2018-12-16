В Вологде по факту взрыва газа в пятиэтажке возбудили уголовное дело

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Вологде возбудили уголовное дело по факту взрыва в квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"По имеющимся данным, 15 декабря 2018 года около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала хозяйка квартиры, 1975 года рождения, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

С места происшествия в больницу также были доставлены 46-летний и 37-летний мужчины, а также 47-летняя женщина, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Детей среди пострадавших нет. Около 90 жителей дома эвакуированы и размещаются в ближайшей школе.

"В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СКР привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов", - отмечают в СКР.